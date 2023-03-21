Мужчина упал в 18-метровый колодец еще вчера. Несмотря на старания спасателей он погиб.

В селе Маяки Одесской области продолжаются работы по подъему погибшего мужчины, который упал в 18-метровый колодец. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Она напомнила, что сообщение о том, что мужчина, 1993 г. р. упал в узкий глубокий колодец, поступило в службу "101" 20 марта. В частности, выяснилось, что человек упал в колодец глубиной примерно 18 метров, а диаметром всего 40 см.

"Некоторое время мужчина подавал признаки жизни, а когда перестал, в колодец был спущен специальный дрон. С помощью этого оборудования было выяснено, что человек уже без сознания", - рассказала Мартыненко.

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По ее словам, всю ночь продолжались спасательные работы, которые проводятся с помощью различной техники, в том числе экскаваторов. По состоянию на 9:00 соответствующие работы для извлечения тела все еще продолжаются.

Сейчас правоохранители устанавливают, каким образом человек оказался в узкой трубе. Очевидцы рассказали правоохранителям: видели, что в том месте стоит мужчина, а потом внезапно исчезает.

Трагедия в Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 марта в селе Маяки Одесской области мужчина упал в трубу 18-метрового колодца, диаметр которого всего 40 см.

С помощью экскаваторов спасатели раскапывали колодец, а подъемным краном - фиксировали бетонные стенные кольца колодца.

К сожалению, несмотря на работу спасателей, пострадавший гражданин погиб.

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