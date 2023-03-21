Спасение осложнял маленький диаметр трубы колодца.

В Одесской области шесть часов пытались спасти мужчину, который оказался в узком колодце до 18 метров глубиной, однако он погиб.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Отмечается, что сегодня в 16:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в селе Маяки, мужчину нужно достать из колодца.

"С прибытием на место вызова спасателями было установлено, что в трубе колодца (диаметром 400 мм) 15-18 метров глубиной находится гражданин 1993 года рождения. Движение человека ограничено", - говорится в сообщении.

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Спасательные работы проводились с помощью четырех экскаваторов, фронтального погрузчика и крана. Как сообщается, с помощью бензопилы расчищена дорога - подъезд к колодцу - от кустарников и веток деревьев. С помощью экскаваторов раскапывали колодец для спасения пострадавшего, а подъемным краном - фиксировали бетонные стенные кольца колодца.

В управлении сообщают, что работу значительно усложнял маленький диаметр трубы колодца. "К сожалению, пострадавший гражданин погиб. Все детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Всего было привлечено 7 единиц техники и 24 спасателя от ГСЧС Одессы, 2 экскаватора, 1 фронтальный погрузчик и кран - от громады. Сейчас продолжаются работы по изъятию тела погибшего мужчины.

Смертельные инциденты в Украине

Недавно в Одесской области женщина упала в горящий мусор и погибла.

Напомним, что зимой в Киевской области мужчина бросился спасать свою собаку из пруда, но провалился под лед и утонул. Его пес вернулся домой один.

Также сообщалось, что в Одессе мужчина и женщина выпали с 14-го этажа жилого дома, они погибли.

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