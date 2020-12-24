Тело так и лежит на земле, пишет издание / иллюстрация УНИАН
На Харьковском шоссе в Киеве скончался мужчина.
Читайте такжеВ Киеве ночью неизвестный взорвал отделение банка (фото)Об этом пишет Киев Оперативный.
"На Харьковской, прямо возле больницы, умер мужчина, так и не дождавшись помощи. Теперь так и лежит прямо возле больницы", - сообщает издание.
В комментариях люди пишут, что тело находится на территории больницы.
фото Киев Оперативный
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