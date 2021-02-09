В Киеве затопило водой улицу Сырецкую в Подольском районе города.
Об этом сообщает пресс-служба столичного водоканала Facebook.
В связи с инцидентом водителей просят выбирать другие маршруты для движения в указанном районе.
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"В Подольском районе на углу улиц Сырецкая и Павлоградская произошла утечка воды, из-за чего по улице Сырецкой залита водой проезжая часть. Учитывая сложные погодные условия просим водителей быть осторожными на дороге и по возможности строить маршрут в объезд этого участка", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17: 20 аварийные бригады восстановили водоснабжение на улице Сырецкой на углу с Павлоградской. Там также посыпают солью дорожное покрытие для безопасности движения.
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