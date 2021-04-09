Парень и девушка, очевидно, были в состоянии алкогольного опьянения.

В Луцке парень и девушка сорвали государственный флаг со здания департамента муниципальной стражи и пошли с ним гулять по городу.

Об этом сообщает департамент муниципальной стражи Луцкого городского совета.

"Парень и девушка, очевидно, были в состоянии алкогольного опьянения, довольно вызывающе вели себя, чем нарушали общественный порядок. Похитив государственный флаг, молодые люди направились в направлении ул. Кривой Вал, щеголяя украденным», - говорится в сообщении.

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Данные действия могут содержать признаки преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 338 и ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Все материалы и запись с видеокамер были переданы полиции для установления данных лиц и привлечения их к ответственности.

Меньше чем за сутки полицейские задержали молодых людей.

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Автор: Денис Прядко