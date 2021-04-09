В Луцке парень и девушка сорвали государственный флаг со здания департамента муниципальной стражи и пошли с ним гулять по городу.
Об этом сообщает департамент муниципальной стражи Луцкого городского совета.
"Парень и девушка, очевидно, были в состоянии алкогольного опьянения, довольно вызывающе вели себя, чем нарушали общественный порядок. Похитив государственный флаг, молодые люди направились в направлении ул. Кривой Вал, щеголяя украденным», - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗлоумышленник похитил из маршрутки почти полтора миллиона гривень (видео)
Данные действия могут содержать признаки преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 338 и ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Все материалы и запись с видеокамер были переданы полиции для установления данных лиц и привлечения их к ответственности.
Меньше чем за сутки полицейские задержали молодых людей.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Николаеве таксист застрелил новую знакомую ради шести тысяч гривень (фото)
- В Одесской области на обочине дороги нашли мертвого мужчину
- В Одессе два срочника сбежали из госпиталя и украли 12 тысяч гривень
- В Одессе иностранцы снимали с дрона воинскую часть (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram