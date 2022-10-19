Журналисты выпустили расследование, в котором раскрываются факты хищения функционерами Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко денег УЕФА и схемы с международными деньгами, из-за которых сборные вынуждены тренироваться за рубежом.

Речь идет о строительстве тренировочной базы для сборных в селе Княжичи под Киевом. Деньги на нее УЕФА выделяло еще в 2017 году, но о начале строительства Павелко заявил лишь в декабре 2011 года во время празднования 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Из-за войны строительство так и не началось, и эти обстоятельства, с высокой вероятностью отсрочили очередной коррупционный скандал с международными деньгами.

История с тренировочной базой имеет долгую историю. Покрытую тайнами и даже уголовными производствами.

Так, в декабре 2016 года, УЕФА и УАФ под руководством Андрея Павелко, который в то время был депутатом Верховной Рады, где руководил бюджетным комитетом, подписывают соглашение о финансировании по программе "Хет-трик" в объеме 4,5 миллиона евро на создание Национальной тренировочной базы.

Уже через месяц, в январе 2017, судя по имеющимся у нас документам – эти деньги поступили. Но так ничего построено и не было. Ответы на вопрос, Куда делись деньги, можно найти в уголовном производстве, где фигурируют едва ли не все действующие топ-менеджеры украинской Ассоциации футбола. Речь идет о заводе для искусственного покрытия для футбольных полей, который купила и построила Ассоциация.

О махинациях с закупкой оборудования, и с заведением на это предприятием бюджетных миллионов есть, пожалуй, десятки журналистских расследований.

Если коротко, то УАФ Павелко купила в ЕС и Америке завод по производству искусственной травы, закупку провели через оффшор, с завышением стоимости в 20%. После этого, Андрей Павелко, будучи главой бюджетного комитета Верховной Рады поспособствовал выделению на программу по строительству полей с травой этого завода более 1 миллиарда наших с вами налогов.

И по интересному стечению обстоятельств, в материалах одного из уголовных производств в отношении УАФ идет речь о том, что 30 января 2017 года, в тот же день, когда УЕФА перечислил деньги федерации Павелко – футбольные функционеры начали пополнять уставный капитал ООО "ФФУ Продакшн" - фирмы, которая купила завод через оффшорную прокладку. Первый транш – более 2 миллионов евро, а в апреле-мае – еще столько же. Все деньги ушли в оффшор, который на посредничестве наварил 20 % - почти 1 миллион евро.

Странное совпадение по эквиваленту суммы потраченной на завод и полученной от УЕФА в федерации отрицают, убеждая, что использовали для этого "собственные средства".

В этом контексте и появляется история со строительством тренировочной базы в Княжичах, которая так и остается на картинке.

7 декабря 2017 года секретарь УАФ Юрий Записоцкий, который был подписантом соглашения, по которому поступили деньги на базу от УЕФА получает письмо от Александра Шкудуна с информацией о землю в Княжичах, на которой должны строить базу.

В результате переписки этих двух футбольных функционеров Запесоцкий получает документ с перечнем земельных участков и их оценочной стоимостью более 2,5 миллиона долларов.

И судя по переписке, 2,5 миллиона УАФ планирует получить от ФИФА. Как понимаем, сверху до полученных 4,5 от УЕФА, о которых рассказывали выше.

6 февраля 2018 года вице-президент УАФ Вадим Костюченко, представляя Федерацию, покупает у этих людей вышеуказанные земельные участки. Если верить договорам купли-продажи, ведь именно они являются юридически достоверной информацией, то цена за 11 земельных участков составила чуть более 8 миллионов гривен. Тогда, как от ФИФА, в переписке о которой писалось выше, просили 2,5 миллиона долларов, на более 50 миллионов гривен больше.

"Колоссальная разница получается. Здесь либо Украинская ассоциация футбола развела на деньги ФИФА, в которых взяла на 55 миллионов больше, либо государство, которому уплатила в разы меньше налогов – сознательно занизив цену покупки земли", - говорят расследователи.