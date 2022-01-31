Парень развивает бизнес в IT-сфере, хотя в сети он уже имеет много негативных отзывов относительно своей деятельности.

Украинец Александр Слобоженко, известный в сети как блогер и предприниматель в IT-сфере, разбил арендованный суперкар Ferrari за миллион долларов. Юноша хотел проехаться на дорогом авто, чтобы понять, стоит ли ему покупать такую же машину.

Видео с моментом аварии Слобоженко разместил на своей странице в Instagram.

Блогер рассказал, что он попал в ДТП, когда хотел покататься на редком авто в Дубае. Украинский турист арендовал гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale. Он рассказал, что хотел не просто покататься, но и решить, хочет ли он купить такую же машину для себя. Все это произошло примерно месяц назад, однако видео блогер показал только сейчас.

Айтишник сел за руль и был в восторге от машины за миллион долларов. Однако погонять без инцидентов не получилось. Украинец попал в аварию и разбил арендованный суперкар.

Слобоженко не пострадал, пассажиры также не получили травм. Однако в машине сработали подушки безопасности, а передняя часть Ferrari сильно смялась.

Что именно стало причиной ДТП - украинец не рассказал. Он говорит, что авария могла произойти из-за технической неисправности машины, однако точной информации пока нет.

Читайте такжеЕзда по дороге "на ковре": в Харькове блогер поплатился за дерзкие выходки (видео)В комментариях украинцы пишут, что авария могла быть постановочной, а самого блогера пользователи осуждают за пиар на ДТП. Слобоженко часто ругают за фейковый контент, а его предпринимательская деятельность уже получила много негативных отзывов в сети.

Ранее УНИАН уже сообщал, что скандальная блогерша из Киева попала в ДТП. Девушка и ее друзья пили пиво и "гоняли" по городу, а потом сбили мужчину.

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