Аналогичные заявления звучат из разных уголков Украины.

Владелец земельных паев в Кировоградской области обратился к НАТО с предложением бесплатно обустроить на его земле военную базу.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Демьян Ганул, владелец земельных паев в Кировоградской области, просит Альянс бесплатно принять его землю и обустроить там свою военную базу. Он направил официальное письмо представителям альянса и ждет ответа.

"По закону, любые военные формирования на территории Украины официально запрещены. Если мы говорим в теории, то, конечно, в нашей стране возможно все", - отмечает он.

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На такую идею Ганула натолкнула угроза нового вторжения России на территорию Украины.

"Понятно, что можно заработать с этого участка, если его сдать в аренду или продать. Но я думаю, что важнее сохранение страны", - говорит мужчина.

Аналогичные заявления звучат из разных уголков Украины. К примеру, один из ресторанов в центре Львова просит принять его в НАТО и размещать на его складах военную технику.

Сейчас в партнерских странах Альянса более 30 постоянных баз и сотни мобильных пунктов. Но прецедентов, когда военные базы НАТО обустраивают в стране, которая не является членом Альянса, еще не было. Нет и законных оснований для размещения на Кировоградщине.

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