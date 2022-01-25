Ранее девушка уже стала "звездой сети", когда она вместе с друзьями разгромила квартиру.

Скандальная блогерша из Киева, которая уже получила порцию грязной славы, когда крушила съемную квартиру, опять попала в неприятный инцидент. Девушка и ее друзья пили пиво и "гоняли" на машине по городу, они попали в ДТП. Под колесами их авто оказался мужчина на моноколесе.

Аварию снимал один из пассажиров авто, которое и сбило курьера. Видео появилось в Telegram-канале "Катарсис".

Так, скандальная блогерша Маша Тишина сидела на переднем пассажирском кресле. Она пила пиво и весело общалась с друзьями, они шумели и совсем не заботились о том, что такое поведение может сильно отвлекать внимание водителя. Парень за рулем не очень следил за скоростью и ехал неосторожно. Это можно было заметить на видео, которые были сняты за несколько минут до аварии, они уже появились в Telegram-канале "Киев Оперативный".

В результате под колесами машины оказался мужчина на моноколесе. Судя по его рюкзаку, он работает курьером и развозит еду.

Читайте такжеСтала известна судьба "блогера", плюнувшего в лицо копу: появилось красноречивое фотоВпоследствии блогерша обратилась к своим подписчикам с пояснениями. Мужчина якобы не имеет претензий.

"Успокойтесь, пожалуйста. Мы заплатили человеку за сломанную подставку на моноколесе и разъехались. Претензий нет", - утверждает блогер.

Эта блогерша уже имеет скандальную славу. Ранее она неоднократно громила квартиры вместе с друзьями. Последний инцидент произошел летом 2021 года.

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