Материалы дел в отношении военкомов переданы компетентным органам.

Национальное агентство по предотвращению коррупции за последние полгода выявило у военкомов необоснованные активы и признаки незаконного обогащения более чем на 255 миллионов гривен

"Во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн. Эта сумма выявлена только за последние полгода у военкомов, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении агентства.

В частности, в июле 2023 года работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. В основу подозрения легли материалы НАПК.

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Кроме того, в поле зрения НАПК попал его подчиненный (заместитель начальника ТЦК – начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК) Денис Галушко. Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые свидетельствуют о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн. Его близкие люди – жена, мать, теща и сын - стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников. НАПК утвердило обоснованное заключение в отношении Галушко и направило его в специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Вместе с тем, в октябре НАПК на основании информации из материалов уголовного производства, полученной от следователей Национальной полиции в Николаевской области, а также проведенного мониторинга образа жизни, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн.

Так, в собственности его жены, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк. Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности.

К тому же, НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало. Его отец и жена на протяжении последних лет приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли. Дело передано в специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

Также, заместитель начальника Полтавского областного ТЦК приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн. Материалы дела переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

При этом, еще одним должностным лицом, в отношении которого НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области. В частности, установлено, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн. Материалы переданы в САП для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в пользу государства.

"Таким образом, во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были выявлены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн 629 тыс. грн", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в НАПК, одной из самых распространенных коррупционных практик, которая создает условия для незаконного обогащения военкомов, является получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК.

В НАПК считают, что минимизация коррупционных рисков возможна, прежде всего, с помощью цифровизации всех соответствующих процессов, внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена информацией между всеми реестрами.

Увольнение военкомов - последние новости

В июле 2023 года Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки вместо уволенного накануне Евгения Борисова.

Залужный подчеркнул, что речь идет об одном из лучших военных командиров. По его словам, это полковник Александр Охрименко, который по сей день был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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