Спасатели закончили разбирать завалы: что сейчас происходит на месте взрыва в Киеве (фото, видео)

Прошлой ночью на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской взорвались три гаража, расположенные во дворе среди многоэтажек.

На месте взрыва в Шевченковском районе Киева завершены работы по разбору завалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г. Киеве, 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневской, 16, в одном из 7 гаражей произошел взрыв, в результате чего разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля.

Жертв и пострадавших нет.

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К проведению работ привлекались 70 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

Между тем, как рассказали местные жители в комментарии ТСН, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Поздно вечером они услышали мощный взрыв, а затем - едкий запах газа.

По предварительной информации спасателей, утечка газа произошла из-за повреждения газовой трубы.