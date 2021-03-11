Капитан и электромеханик судна погибли, судьба старшего помощника капитана пока неизвестна.

В настоящий момент операция по спасению членов экипажа судна VOLGO-BALT 179, потерпевшего крушение в Черном море, продолжается. 10 человек удалось спасти, двое погибли, судьбу еще одного моряка сейчас выясняют.

Читайте такжеПродержался 14 часов в Тихом океане: упавший за борт моряк выжил благодаря морском мусора

Об этом говорится в сообщении Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Учреждение раскрыло имена спасенных моряков:

Севера Юрий;

Хлизнуца Игорь;

Чернов Александр;

Гайдай Сергей;

Морозов Денис;

Соловьев Виталий;

Ремишевский Николай;

Дементьев Сергей;

Николаенко Дмитрий;

Соколова Ангелина;

Как отметили в Службе, местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова сейчас устанавливается.

«С грустью сообщаем, что Капитан Борисенко Александр и электромеханик Лисаченко Григорий погибли», - говорится в сообщении.

Катастрофа Volgo Balt 179

Сегодня в Черном море затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 моряками на борту. Два человека погибли.

Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 12 мужчин и одной женщины.

Из 10 спасенных людей одна женщина ранена, но в стабильном состоянии. Отмечается, что спасательные работы проходили в очень плохую погоду. Спасенные находятся в больнице и получают необходимую помощь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров