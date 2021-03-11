В настоящий момент операция по спасению членов экипажа судна VOLGO-BALT 179, потерпевшего крушение в Черном море, продолжается. 10 человек удалось спасти, двое погибли, судьбу еще одного моряка сейчас выясняют.
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Об этом говорится в сообщении Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Учреждение раскрыло имена спасенных моряков:
- Севера Юрий;
- Хлизнуца Игорь;
- Чернов Александр;
- Гайдай Сергей;
- Морозов Денис;
- Соловьев Виталий;
- Ремишевский Николай;
- Дементьев Сергей;
- Николаенко Дмитрий;
- Соколова Ангелина;
Как отметили в Службе, местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова сейчас устанавливается.
«С грустью сообщаем, что Капитан Борисенко Александр и электромеханик Лисаченко Григорий погибли», - говорится в сообщении.
Катастрофа Volgo Balt 179
- Сегодня в Черном море затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 моряками на борту. Два человека погибли.
- Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 12 мужчин и одной женщины.
- Из 10 спасенных людей одна женщина ранена, но в стабильном состоянии. Отмечается, что спасательные работы проходили в очень плохую погоду. Спасенные находятся в больнице и получают необходимую помощь.
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