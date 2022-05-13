На пункт пропуска въехали восемь пассажиров, однако на паспортный контроль прибыли водитель и семь пассажиров.

На пропускном пункте "Шегини" правоохранители обнаружили украинца, пытавшегося незаконно уехать за границу, спрятавшись под матрасом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Сегодня утром в пункт пропуска "Шегини" водитель микроавтобуса завез восьмерых пассажиров, о чем была сделана отметка в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров. Вопрос: где еще один человек? Ответ получен при осмотре транспортного средства. Микроавтобус оказался очень удобным, поэтому молодому человеку не составило труда переместиться с пассажирского сиденья в багажное отделение и зарыться между сумками и чемоданами, еще и прикрыться полосатым матрасом", - говорится в сообщении.

Таким образом украинец пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины призывного возраста не было.

"Лицо через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. В отношении перевозчика пограничники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - добавили пограничники.

Ранее УНИАН рассказывал, к каким странным вещам прибегают украинские мужчины, чтобы пересечь границу и уехать в другие страны.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщали, как на Закарпатье 20-летний украинец, чтобы попасть за границу, притворился пенсионером.

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