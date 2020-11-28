Украинские студенты находятся в тяжелом состоянии.

На юге Польши в городе Жешув ножом ранили двух украинских студентов – они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает местное издание TVP со ссылкой на местную полицию.

Нападение произошло ночью 27 ноября в одной из квартир многоэтажного дома.

По данным, Радио RMF FM инцидент произошел в помещении, которое арендуют трое украинских студентов. По информации СМИ, один из них был найден без сознания в квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире также были следы драки.

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Позже полиция подтвердила, что пострадали двое украинцев в возрасте 19 и 21 год. Напавшего пока не задержали.

Польское издание Nowiny24 заявляет, что напавшим был однокурсник украинцев Александр Сытник и именно его разыскивает полиция.

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Автор: Денис Прядко