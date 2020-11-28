На юге Польши в городе Жешув ножом ранили двух украинских студентов – они находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает местное издание TVP со ссылкой на местную полицию.
Нападение произошло ночью 27 ноября в одной из квартир многоэтажного дома.
По данным, Радио RMF FM инцидент произошел в помещении, которое арендуют трое украинских студентов. По информации СМИ, один из них был найден без сознания в квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире также были следы драки.
Читайте такжеВ Польше во время задержания погиб украинский заробитчанин: полиция применила электрошокер
Позже полиция подтвердила, что пострадали двое украинцев в возрасте 19 и 21 год. Напавшего пока не задержали.
Польское издание Nowiny24 заявляет, что напавшим был однокурсник украинцев Александр Сытник и именно его разыскивает полиция.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Польше жестоко убили 26-летнюю украинку
- В Польше погиб заробитчанин из Украины
- В Польше вблизи железнодорожной дороги нашли останки украинца
- В ДТП в Польше погибли две украинки: стали известны подробности трагедии
- В Польше в ДТП погиб украинец
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram