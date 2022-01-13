Услуги сервиса были популярны среди международных хакеров, занимающихся взломами и вирусами-вымогателями.

Разоблачены украинцы, создавшие сервис для хакеров и обокравшие 50 иностранных компаний на миллион долларов.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, спецслужба совместно с киберполицией и американскими и британскими партнерами провели масштабную спецоперацию по ликвидации мощного хакерского сервиса.

Согласно сообщению, были разоблачены злоумышленники, которые осуществляли хакерские атаки на иностранные компании, а также предоставляли платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа "заработала" более 1 млн долл.

Отмечается, что в отличие от "обычных" VPN-сервисов, которые можно легально купить и использовать каждому, услуги злоумышленников, в частности, позволяли сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

"То есть, это был сугубо "бандитский" сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный ни одной власти или правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что организовали сервис граждане Украины, в том числе и те, кто находится в розыске иностранных правоохранительных органов. При этом сообщается, что администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности за свою противоправную деятельность - маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.

Читайте такжеНазваны топ-5 айтишных профессий, которые будут наиболее востребованы в 2022 годуУслуги сервиса были популярными среди членов международных хакерских группировок, которые регулярно взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации; распространяли вирусы-вымогатели, которые шифруют имеющуюся на ПК информацию и требуют у пользователя "выкуп" за ключ; проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем и тому подобное.

В СБУ отмечают, что для легализации полученных от такой "деятельности" средств злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн-сервисов, в том числе и запрещенных в Украине. На последнем этапе обналичивания их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц.

Во время обысков, проведенных по месту фактического проживания и пребывания злоумышленников, а также в их автомобилях, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи),

ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт),

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Ранее УНИАН писал о том, что восемь бывших сотрудников Службы безопасности Украины, а ныне офицеров ФСБ РФ подозреваются в совершении государственной измены в связи с организацией хакерских атак на госорганы Украины.

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