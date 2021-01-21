В Киеве полиция задержала мужчину за убийство трех щенков, ему сообщено о подозрении по факту жестокого обращения с животными и грозит до 8 лет лишения свободы.
Читайте такжеВо Львове мужчина бросил собаку на морозе и оставил записку (видео)Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.
Отмечается, что в столичную полицию на спецлинию 102 поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков.
По словам следователя Голосеевского управления полиции Юлии Кустовой, фигурантом оказался брат потерпевшего. "Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил трех собак, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - рассказала она.
Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя.
30-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он был ранее судим за незаконное обращение с оружием.
"Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины, а также мы обратились в Голосеевский районный суд для избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила следователь.
Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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