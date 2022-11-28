Таким способом оккупанты пытаются укомплектовать подразделения, которые понесли потери.

Российское командование сосредоточило усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение подразделений оккупантов.

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, оккупанты пытаются укомплектовать свои разбитые подразделения. Зафиксировано перемещение техники.

"Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории Республики Беларусь после обретения ими боевых возможностей", - говорится в сводке.

В то же время в Генштабе отмечают, что признаков формирования наступательных группировок противника с территорий Беларуси не обнаружено.

"Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы", - отметили в Генштабе.

Угрозы с территории Беларуси

Не так давно стало известно, что в Беларусь уже перебросили до 12 тысяч российских "мобиков". Белорусские вооруженные силы якобы полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.

После этого появилась информация о том, что РФ и Беларусь якобы атакуют Украину с севера уже в конце ноября. Однако в ГУР это опровергли.

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