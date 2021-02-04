Фигурант дела требовал, чтобы его не возвращали в СИЗО.

В Приморском районном суде Одессы порезал себе шею мужчина, который был задержан в декабре 2020 года за угрозу взорвать McDonald's, расположенный на ул. Дерибасовской.

Как сообщил УНИАН судья-спикер по уголовной специализации указанного суда Виктор Иванов, инцидент произошел 3 февраля в зале заседаний, после того, как фигуранту была продлена мера пресечения - содержание в СИЗО.

В частности, мужчина, 1988 г. р., обломком лезвия порезал себе шею, и требовал, чтобы его не отправляли в следственный изолятор. У пострадавшего пошла кровь, он не подпускал к себе конвоиров, угрожая, что доведет «попытку суицида до конца».

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«В результате, его успокоили..., и на месте оказали необходимую помощь. Телесное повреждение, которое гражданин успел себе нанести, не представляет опасности для жизни», - отметил Иванов.

По данным представителя суда, этот фигурант уже трижды привлекался к уголовной ответственности - за кражу, грабеж и разбой.

По некоторым данным, одной из причин, по которой гражданин нанес себе порезы в зале суда, могли стать проблемы в отношениях с другими заключенными, которые содержатся в СИЗО.

Что известно о "минировании" McDonald's в Одессе

10 декабря 2020 года в центре Одессы был задержан мужчина, угрожавший взорвать McDonald's, расположенный на ул. Дерибасовской.

Мужчина вошел в заведение, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он взорвет, и потребовал вызвать полицию.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, здание оцепили. В действие ввели специальную полицейскую операцию «Гром».

Мужчину задержали, каких-либо взрывных устройств у него не оказалось.

Он сказал, что такой поступок совершил из-за «жизненных трудностей».

По данному факту начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая