Инцидент произошел прямо на улице в момент, когда сотрудники ТЦК пытались вручить мужчине повестку.

В Черновцах сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) напали на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал "Хорошие Черновцы" и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, что прохожий начал убегать. Работники ТЦК догоняли его и били по рукам прикладами автоматов.

Местные СМИ также отмечают, что инцидент произошел в момент, когда сотрудники ТЦК пытались вручить мужчине повестку.

Событие возмутило пользователей сети. Большинство считает действия работников ТЦК неправомерными.

"А где те, кто говорил" прошу прощения, вот мое удостоверение, могли бы вы показать вашу прописку и военный билет"?, "Палками нельзя, автоматом Зе не запрещал", "Скоро на улице подойдут сразу бить: оглушил - повезло, значит есть жертва на сегодня", - пишут пользователи.

Мобилизация в Украине - последние новости

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, почему понадобился новый закон о мобилизации в Украине. Он отметил, что мобилизация была "демонизирована" и служба родине воспринимается как "наказание". Ожидаемая же реформа, считает чиновник, должна изменить эту ситуацию.

"Мы готовим матрицу ответственности, или матрицу мобилизации, которая должна быть понята обществу. Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - сказал Умеров.

Также Умеров рассказал о мобилизации мужчин призывного возраста за рубежом. Он считает, что украинцев, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого.

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