Министр пожаловался, что сейчас мобилизация воспринимается украинцами как наказание.

Процесс мобилизации военной подготовки, прохождения службы и демобилизации должен быть четким и понятным для граждан. Именно это является одной из главных задач будущих изменений в системе мобилизации, заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільне".

По его словам, мобилизация в Украине была "демонизирована" и служба Родине воспринимается как "наказание". Ожидаемая реформа должна изменить эту ситуацию.

"Мы готовим матрицу ответственности, или матрицу мобилизации, которая должна быть понята обществу. Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - объясняет министр.

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По мнению Умерова, Украине в этом вопросе нужны четкие правила игры, одинаковые для всех.

"Мы хотим дойти до границ 1991 года. Нам как обществу нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита — эти вопросы требуют разъяснения или изменений. (...) Если хотим помощи общества, должны сказать, как и кого хотим пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого мы готовим законопроект", – пояснил он.

Законопроект об усилении мобилизации

Как писал УНИАН, сейчас в Верховной Раде дорабатывают проект нового закона, который усилит мобилизацию и наведет порядок в процессах прохождения службы в армии.

На днях нардеп Марьяна Безуглая опубликовала основные положения этого законопроекта:

снижение нижней планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет;

обязательное прохождение подготовки перед отправкой на фронт;

право на демобилизацию после 36 месяцев службы;

отмена системы срочной службы и замена ее на общую военную подготовку населения;

обязательства для граждан самостоятельно явиться в ТЦК или ЦПАУ, чтобы актуализировать учетные данные и тому подобное.

Ожидается, что на рассмотрение Верховной Рады законопроект вынесут уже в январе.

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