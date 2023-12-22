Военные утверждают, что зафиксированные на видео события не имеют отношения к мобилизации, а являются разборками между мужем и женой.

В Одессе получил продолжение скандал с "представителями военкомата", которые приехали за призывником на автомобиле скорой помощи. Теперь военные утверждают, что ТЦК не имеет отношения к скандальному инциденту, который якобы является эпизодом разборок между мужем и его собственной женой с привлечением их знакомых военнослужащих.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, они провели проверку и выяснили подробности происшествия, которое накануне произошло на территории жилого комплекса "Радужный". Утверждается, что в данном случае о принудительном вручении повестки речь не идет.

"По результатам проверки и в рамках служебного расследования установлено, что сотрудники ТЦК не принимали участия в событиях, освещенных в соцсетях 21 декабря. На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно всадить мужчину в медицинскую машину с военными номерами", - говорится в сообщении.

Разбор обстоятельств показал, что одна гражданка находится в бракоразводном процессе со своим супругом, с которым не может прийти к согласию в разделе имущества. Поэтому, чтобы "решить вопросы", она обратилась за помощью к своему знакомому - военнослужащему одной из бригад, выполняющему боевое задание на востоке Украины.

В Силах обороны юга утверждают, что "безответственная гражданка" хотела "напугать мобилизацией" своего мужа, и знакомый военнослужащий поддался ее уговорам. Во время выполнения задач по доставке в медицинские учреждения Одессы раненых и больных бригады он уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании", что и было осуществлено с использованием служебного спецтранспорта и в нарушение установленного порядка несения службы.

"Сейчас служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события относительно превышения служебных обязанностей, в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении. Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению", - отмечают в Силах обороны.

Скандал с принудительной посадкой мужчины в "скорую" в Одессе

Напомним, вчера в соцсетях появилась информация о том, что в Одессе за потенциальным призывником представители военкомата приехали на "скорой". На распространенном видео был зафиксирован конфликт, который произошел между людьми в камуфляже и гражданскими на территории жилого комплекса "Радужный". В конце концов военные силой посадили какого-то мужчину в машину и начали движение. В то же время неизвестная молодая женщина громко кричала, пыталась этому помешать, в частности, лезла в салон, хваталась руками за дверь машины и висела на них. Таким образом она не давала возможность водителю набрать скорость.

Впоследствии местные Телеграм-каналы сообщили, что мужчину якобы "сдала" военкомату его бывшая жена, с которой у него начат бракоразводный процесс. Она пришла выяснять отношения и делить имущество, а муж не открыл дверь. Тогда женщина якобы вызвала полицию и позвонила в военкомат. А "спасительница" - новая сожительница мужчины.

Также стало известно, что на "скорой", на которой приехали военные, есть наклейка организация UUF, которая покупает, в частности, реанимобили и бесплатно отправляет в госпитали, расположенные вдоль линии фронта.

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что начали проверку.

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