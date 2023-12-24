По мнению министра обороны, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого.

Когда речь идет о возможном призыве украинских мужчин, проживающих за границей, это вопрос справедливости для всех, "потому что это касается нашей собственной страны". Об этом в интервью Суспильному заявил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, есть категории людей, которые МО рассматривает для призыва - в частности, это мужчины в возрасте от 25 лет до 60 лет.

"Если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", - пояснил Умеров.

При этом он отметил, что у Минобороны есть информация о количестве украинских мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, и уже "консолидировали все базы данных". Умеров также выразил уверенность, что часть этих мужчин вернется в Украину.

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"Считаю, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача, сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он уточнил, что сейчас этих людей просто призывают пройти учет, после чего им предлагают различные варианты в рамках рекрутинга, где можно выбрать специальность.

"Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы по безопасности были сняты. Это наша цель. Какие категории ограничений будут введены - это уже коллективные решения, и пропустит это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования. ... Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну", - подытожил Умеров.

Мобилизация в Украине - последние новости

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поставил точку в вопросе усиления мобилизации в Украине и рассылки повесток через приложение "Дия". По его словам, "повесток в "Дие" не будет никогда. И только так".

Также УНИАН сообщал, что в Раде готовят законопроект для мобилизации украинских мужчин за рубежом. Как сообщил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, на голосование в сессионном зале документ должны вынести уже в январе следующего года.

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