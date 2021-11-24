Бабушка пострадавшей уже обратилась в полицию.

Под Днепром педагога школы-интернета обвинили в изнасиловании девочки. С таким заявлением обратилась в полицию бабушка 13-летней 7-классницы. Мужчина якобы ударил школьницу по лицу и заклеил рот скотчем, после чего совершил насильственные действия.

Об этом сообщает издание "Днепр Час", ссылаясь на анонимные источники.

По информации источника, 23 ноября в полицию Днепра обратилась женщина. Она заявила, что ее 13-летнюю внучку, которая учится в специализированной школе-интернате села Саксагань Каменского района, изнасиловал социальный педагог.

Инцидент произошел 9 ноября. По словам бабушки девочки, 56-летний педагог находился в спальной комнате общежития, где проживают ученики школы-интерната. Там он ударил 7-классницу по лицу и заклеил ей рот липкой лентой. После этого, утверждает бабушка, мужчина изнасиловал ее внучку.

Читайте такжеВ Кривом Роге подростки избили, изнасиловали и ограбили женщину посреди улицыПо информации издания, в Каменском районном управлении полиции приняли заявление у бабушки пострадавшей школьницы. Правоохранители ведут расследование по статье о развращении несовершеннолетних. Сейчас уже решается вопрос о задержании социального педагога. Если следствие установит, что мужчина действительно изнасиловал девочку, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что житель Мариуполя развращал 9-летних девочек. Обнаружить преступника помог школьный урок о противодействии насилию в семье.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко