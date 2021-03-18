В Одесской области задержан житель Ананьевской объединенной территориальной общины, которого подозревают в убийстве 81-летнего односельчанина за отказ дать денег взаймы.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мертвого пенсионера обнаружили в его собственном доме соседи, обеспокоенные тем, что он второй день не выходит на улицу.
У 81-летнего мужчины были травмы головы, которые привели к смерти.
«По заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов костей свода черепа», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение недели полицейские отрабатывали различные версии убийства, проверяли на причастность к нему жителей села и других граждан. Под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего.
На допросе он сообщил, что умерший отказался одолжить ему деньги, за что и поплатился. Он пришел домой к пенсионеру и молотком, который принес с собой, нанес тому около десяти ударов по голове. Орудие убийства злоумышленник выбросил в печь, откуда его в обгоревшем виде изъяли криминалисты.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-психиатрическая.
Открыто производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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