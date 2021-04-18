В ночь на 18 апреля в Киеве на Лесном проспекте посреди улицы убили молодого парня.
Читайте такжеВ Николаеве во дворе дома расстреляли наркодилера (фото, видео)Как пишет «Информатор», убитым оказался 25-летний гражданин Азербайджана.
Отмечается, что у убитого был конфликт с другим мужчиной, который перерос в драку. В ходе стычки оппонент достал нож и нанес смертельные ранения парню.
По предварительной информации, подозреваемого в убийстве задержали в Борисполе.
В полиции пока ничего не сообщили о данном преступлении.
Убийство в Киеве: что еще известно
Как сообщается в видеосюжете «Стражей Эспресо», убитый работал в магазине цветов. Неподалеку от места работы тело и было обнаружено.
Правоохранители проводят следственные действия.
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