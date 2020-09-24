Тело обнаружили на Лысой горе / Информатор
В Киеве на Лысой горе обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.
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Об этом сообщает "Информатор".
По информации издания, шея жертвы была обмотана ремнем и пробита ножницами. Тело обнаружил прохожий на поляне возле капища. Погибшему на вид около 50 лет. По предварительным данным, перед смертью ему наносили удары по голове кирпичом, душили ремнем, после чего зарезали ножницами.
На место приехали правоохранители / Информатор
Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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