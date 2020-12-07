Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого и украл музыкальные инструменты из его квартиры.

В столице суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве музыканта Александра Деревянко.

Читайте такжеСуд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста СергиенкоКак сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьему подозреваемому по делу об убийстве музыканта.

Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе и украл музыкальные инструменты из его квартиры.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Убийство музыканта Александр Деревянко: подробности

2 декабря стало известно об исчезновении Деревянко. Оказалось, что музыкант исчез еще 22 ноября в Киеве. Свидетели уверяли, что видели мужчину накануне в больнице с разбитой губой.

Впоследствии стало известно, что музыканта убили. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве.

Позже полицейские задержали третьего подозреваемого по делу.

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Автор: Виктория Токарева