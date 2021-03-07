Сейчас решается вопрос об избрании задержанной женщине, подозреваемой в убийстве полицейской, меры пресечения в виде ареста.

Мотив убийства полицейской в Киеве, по предварительным данным, не связан с ее служебной деятельностью.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, эксперты обнаружили на теле убитой многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

Предварительной причиной убийства в прокуратуре считают внезапно возникший конфликт между задержанной 37-летней подозреваемой и погибшей.

"Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских, о причинах смерти женщины. Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.

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Как уточнила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, предварительно, мотив преступления не связан со служебной деятельностью погибшей.

Как сообщал УНИАН, 7 марта около 03:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи столичного главка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции сообщили, что убитой оказалась полицейская, а подозреваемую в ее убийстве задержали. Известно, что женщины дружили.

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Автор: Антонина Доломанжи