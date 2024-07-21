Сейчас продолжается досудебное расследование.

В гостинице Тернополя в ночь на 21 июля произошла стрельба, в результате которой погиб 25-летний пограничник. Об этом сообщает издание "20 минут", ссылаясь на слова спикера Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко.

"Ориентировочно в 03:00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Предварительно установили, что конфликт возник на почве ревности", - объяснила она.

По словам пресс-секретаря, сейчас продолжается досудебное расследование.

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"Офицера задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила Шевченко.

Уже в 12:40 журналисты местного издания посетили гостинично-ресторанный комплекс, где произошло убийство. В то же время в отеле никак не прокомментировали эту ситуацию.

"Мы ничего вам не можем рассказать о ситуации, которая случилась ночью. Комментарии относительно деятельности и событий в нашем заведении предоставляет исключительно руководство. Сейчас их нет на месте, когда они будут, мы не знаем", - отметили работники рецепции.

Смертельные инциденты в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в заброшенном здании Одессы 13-летняя девочка упала с высоты, в результате чего погибла. О трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей. На место происшествия сразу же прибыли полицейские, спасатели и медики.

Также сообщалось, что на Черниговщине утонул 2-летний мальчик, которого смыло течением. Для проведения поисковых работ было привлечено 15 человек, 3 единицы техники и 2 лодки.

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