О трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей.

В Одессе, в заброшенном здании санатория "Куяльник", 13-летняя девочка во время рисования на стенах упала между лестницами с огромной высоты - полицейские говорят, что ребенок погиб на месте. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла вчера на территории Пересыпского района города.

Предварительно установлено, что две 13-летние жительницы Одессы приехали погулять в один из санаториев. Девушки поднялись по лестнице заброшенного комплекса, где рисовали красками на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из девушек решила полюбоваться своим рисунком, сделала шаг назад, не удержалась и упала в промежуток между лестницей.

Говорится, что о трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей. На место происшествия сразу же прибыли полицейские, спасатели и медики.

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"К сожалению, спасти девочку не удалось, она погибла на месте происшествия", - уверяют в полиции.

Отмечается, что семья погибшей ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. По словам родителей, дочь отпросилась погулять с подругой и была постоянно на связи. Около 18:00 она сообщила матери, что уже собирается домой, однако через час перестала отвечать на звонки.

Тело погибшей правоохранители направили на экспертизу. Предварительно, смерть ребенка наступила от травм в результате падения с высоты.

По факту гибели девочки начато производство по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического события. Следствие продолжается.

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Напомним, сегодня, 20 июля, в Хаджибейском районе Одессы во время движения маршрутки водителю стало плохо и он врезался в припаркованный грузовик. По данным полиции, авария произошла утром на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской.

Сейчас известно о 12-х пассажирах и водителе маршрутки, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Медики констатируют, что во время жары количество ДТП существенно увеличилось.

Также сообщалось, что в Одессе во время задержания мужчины произошли столкновения со стрельбой.

"На "Привозе" треш..., стрельба... Повязали мужчину (предварительно, уклонист по базе), он сопротивлялся. Начали применять газ, потом мужчина вырвался и выстрелил в воздух...", - рассказали свидетели происшествия.

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