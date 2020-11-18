Обвиняемый полицейский находится под стражей без возможности внесения залога.

В суде Переяслав-Хмельницком началось очередное заседание по делу об убийстве копами 5-летнего Кирилла Тлявова.

Об этом в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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На заседании будут исследовать письменные доказательства. По словам Венедиктовой, на это выделили три дня.

Также глава Офиса генпрокурора отметила, что по делу уже состоялось 18 заседаний. Судьи рассмотрели, в частности, протоколы осмотров мест происшествия и обысков, следственных экспериментов и заключения экспертиз.

Обвиняемый полицейский находится под стражей без возможности внесения залога. В октябре ему продлили меру пресечения еще на 60 суток.

В то же время других двух фигурантов из-под стражи освободили после внесения залога. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери.

Убийство Кирилла Тлявова: что известно

31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, расположенных в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот мужчина находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему (сыну Петровке), который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря ГБР направило дело в суд. В тот день директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо – в хулиганстве с применением огнестрельного оружия

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Автор: УНИАН