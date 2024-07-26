Его хотят арестовать без права на залог.

Задержанному вчера в Днепре 18-летнему парню согласовано сообщение о подозрении в умышленном убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Об этом во время брифинга сообщил представитель Офиса генпрокурора.

Он отметил, что прокурорами в ходе досудебного расследования был проанализирован большой массив информации.

"В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое вчера было задержано в городе Днепр по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - заявил представитель Офиса генпрокурора.

Видео дня

Прокуроры будут настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Позже на брифинге уточнили, что о подозрении задержанному сообщили сегодня.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

Полиция начала розыск мужчины, который неделями следил за домом, где проживала Фарион.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

В полиции заявили о наличии достаточного количества доказательств того, что именно он стрелял в женщину. Также правоохранители считают, что он был лишь исполнителем. К совершению преступления он готовился с мая.

Кроме того, ими проверяется информация о возможной причастности российского неонацистского движения к убийству Фарион.

Вас також можуть зацікавити новини: