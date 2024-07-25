Мужчина рассказал, что он служит, а сына давно не видел, но о его задержании узнал от жены.

Журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион - это 18-летний парень, который учился в Днепровской гимназии № 62. Он занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде "МДЮСШ U-19". Также участвовал в турнире в поддержку ВСУ "Осень 2022".

Журналисты "Схем" (Радио Свобода) связались с отцом подозреваемого. Мужчина рассказал, что он служит, а сына давно не видел, но о его задержании узнал от жены.

"Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону. Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. Задержание ли, или арест - тут же тоже не понятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне помещения, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы приобщиться к украинской армии, занимался футболом", - отметил он.

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Согласно данным МВД, подозреваемый во время подготовки к совершению преступления арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

На вопрос, знает ли отец что-то об аренде сыном жилья во Львове, он ответил: "Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого же недостаточно".

В то же время, журналисты "Телевидения Торонто" якобы идентифицировали акаут парня в соцсетях. По неофициальным данным, он якобы подписан на многочисленные ультраправые каналы, в том числе и российские, и оставлял в них антисемитские и расистские комментарии.

Задержание подозреваемого в убийстве Фарион

Сегодня днем президент Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители задержали в Днепре 18-летнего парня. По мнению следователей, он был лишь исполнителем.

По данным следствия, он готовился к преступлению минимум два месяца.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, для задержания подозреваемого опросили сотни свидетелей, а также расшифровали видео с сотни камер. Также нападающего искали и на границе - проверено около 38 тысяч человек, которые выезжали за пределы государства.

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