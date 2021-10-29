В "Правом секторе" убеждены, что причина убийства – деятельность активиста.

Громкое убийство произошло в Сумах. Возле собственного дома на глазах у гражданской жены возле подъезда его дома расстреляли активиста "Правого сектора" Александра Иванину.

Об этом говорится в сюжете телеканала 2+2

Иванине было всего 29-лет. Он один из лидеров "Правого сектора" в Сумах. Был активным борцом с коррупцией, контрабандой и нелегальной миграцией.

В день убийства он выступал на заседании горсовета против повышения стоимости проезда в маршрутках до 10 гривен. Он обещал маршрутчикам неспокойную жизнь, а именно останавливать переполненные маршрутки и вызывать полицию.

Читайте такжеВ Днепре рыбака нашли в багажнике машины с разбитой головой (фото)В декабре прошлого года на Александра Иванину было совершено покушение. В него стреляли посреди города. Тогда под подозрение попал Сергей Василенко – криминальный авторитет, причастного к контрабанде наркотиков, оружия, авто и работорговле.

В "Правом секторе" убеждены, что причина убийства – националистическая деятельность Иванины. По факту убийства открыто уголовное дело.

Убийство активиста "Правого сектора"

27 октября около 21:00 часа, от оператора линии 103 к полиции в городе Сумы поступило сообщение о том, что на улице Проливной стрелял неизвестный и лежит окровавленный мужчина.

Командир добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий сообщил в Facebook, что в Сумах "киллер убил активиста "Правого сектора" Александра Иванина на глазах у жены".

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

В рамках открытого уголовного производства рассматриваются две основные версии произошедшего - убийство на заказ и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Автор: Анастасия Горбачева