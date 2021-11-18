Злоумышленник ударил товарища ножом в шею и грудь, отметили в полиции.

В Киеве задержали мужчину за убийство товарища.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Местная жительница сообщила в полицию о том, что в квартире на проспекте Маяковского она обнаружила сына без признаков жизни.

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Между мужчинами возникла ссора из-за ревности к общей знакомой.

Во время толкотни злоумышленник нанес 33-летнему оппоненту несколько ударов ножом в шею и грудь.

Злоумышленника задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве оперативники задержали мужчину, который пытался убить собственного отца. Злоумышленник ранил отца ножом в шею. Пострадавший выжил, но попал в реанимацию. Нападавшего задержали правоохранители.

Автор: Наталья Хаджи