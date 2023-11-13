Скандальная экс-нардеп опубликовала личные данные и позицию студента относительно украинского языка и жизни в оккупации.

Скандальная языковед Ирина Фарион "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем телеграмм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Фарион, публикуя скриншот письма от Максима, не скрыла его личные данные. Вероятно, она понимала, что подвергает его опасности.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента и заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

"Со мной провели интеллигентную беседу (в центре оккупантов по борьбе с экстремизмом - УНИАН), и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", - говорится в его обращении.

Что предшествовало

Недавно Фарион упрекнула воинов легендарного полка "Азов" за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Более того, она заявила, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в ответ на ее слова подчеркнул, что Фарион "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также не пропустил этот скандал и сразу обратился в правоохранительные органы.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная также как "Птичка" отметила, считает Фарион врагом, который продвигает нарративы Кремля.

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