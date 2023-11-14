Она заявила, что Жорин и Кротевич "порочат честь украинского воина".

Скандальная экс-нардеп и языковед Ирина Фарион требует от военного командования Украины "принять меры" в отношении заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича.

В блоге Украинской правды она обнародовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и Министру обороны Рустему Умерову. Она жалуется на "хамское поведение отдельных воинов, порочащих честь украинского воина".

По ее словам, заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин и начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич, которые имели с ней конфликты, "публично проявили неуважение".

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"Спасибо за вашу высокую Службу и прошу принять необходимые меры по хамскому поведению п. Жорина и п. Кротевича, которая порочит честь украинского офицера и бросает тень на всю украинскую армию", - написала Фарион.

Языковые скандалы с Фарион: что известно

Напомним, недавно в одном из интервью экс-нардеп заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих, которые не общаются на украинском. Впоследствии Фарион написала в сети, что "быдломаса имеет припадок от правды об уклонистах и москворотых быках, позорящих ВСУ".

После этого Максим Жорин в своем Telegram-канале призвал правоохранителей обратить внимание на действия, которые раскалывают украинское общество: "Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й".

Кроме того, в своем обращении к военному руководству она вспоминает о словах Богдана Кротевича, который сказал, что считает ее "откровенной приспешницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции".

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