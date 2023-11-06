Языковед выдала скандальные притензии к воинам, говорящим на русском языке.

Украинская языковед, доктор филологических наук и экс-нардеп Ирина Фарион отметилась скандальными упреками воинам полка "Азов", которые говорят на русском языке.

Этой темы Фарион затронула во время интервью с журналисткой Яниной Соколовой. Она заявила, что не считает русскоязычных воинов украинцами и патриотами.

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы такие мощные? И вы очень умны. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда", – сказала Фарион.

Зато Соколова ответила, что несмотря на использование русского языка, "азовцев" нельзя назвать "к*цапами". Однако Фарион заявила, что и украинцами их не считает.

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумелые? Если они такие большие патриоты – покажите свой патриотизм", - заявила языковед.

Впрочем, в сети заявления Фарион спровоцировали швал критики и возмущения. Украинцы оставляют гневные комментарии относительно заявлений языковеда. Вот несколько наиболее распространенных реакций.

Другие заявления Фарион

Ранее бывший народный депутат и политический деятель Ирина Фарион резко прокомментировала скандал вокруг русскоязычного такстиста из Киева. В эфире телеканала NTA она заявила, что таких людей, как этот таксист, стоит отправить в штраф-батальон и утилизировать.

Перед этим бывшая Фарион рассказывала, что трагические события в Мариуполе - якобы последствия того, что люди "потеряли рассудок".

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