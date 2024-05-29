Ей также выплатят более 123 тысяч гривен за период вынужденного прогула.

Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника". Соответствующее решение суд принял сегодня, 29 мая.

Во время заседания адвокат Фарион призвал удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме и отменить решение суда первой инстанции. В свою очередь представитель Львовской политехники отметил, что решение Галицкого районного суда является законным, поэтому его следует оставить без изменений.

Около 12:00 суд вышел в совещательную комнату и после этого объявил свое решение - приказ об увольнении признать незаконным. Фарион восстановили в должности с 24 ноября 2023 года.

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Комментируя это решение, Фарион заявила, что доказательств совершения ею аморального проступка нет.

"Позиция ответчика - это позиция человека, который топчется по закону грубо и ничтожно, выполняет политические заказы и делает при этом "хорошую мину". Ни в одном документе не доказано аморального проступка, который совершила Ирина Фарион. По какой причине было осуществлено скоростное увольнение? Почему ректор не дождался работы комиссии? Она должна была завершить свою работу 22 числа, меня уволили 15-го. То есть проректор сам себе перечит. Это означает, что он принимал это решение под давлением", - прокомментировала на суде языковед.

Кроме того, согласно решению суда, в пользу Фарион должны уплатить заработок за период вынужденного прогула - 123 тысячи 927 гривен.

Скандальное заявление Фарион и ее увольнение из Львовской политехники

В ноябре 2023 года Ирина Фарион была уволена с должности профессора Львовской политехники. Этому предшествовали ее скандальные высказывания в адрес украинских защитников. В частности, она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами.

На ее слова отреагировали как военные, так и общественность. В частности, студенты Львовской политехники вышли на протест с призывом уволить Фарион из вуза.

На фоне возмущения общества преподавательница опубликовала в своем телеграмм-канале письмо от студента из оккупированного Крыма, где он выразил ей свою поддержку. При этом она не скрыла его личные данные. Студента задержала российская ФСБ.

Служба безопасности Украины открыла против Фарион уголовное производство сразу по четырем статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Львовская политехника уволила преподавательницу из-за совершения "аморального проступка". После чего Фарион заявила, что собирается обжаловать это решение в суде.

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