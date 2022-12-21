Мошенники совершили несколько реальных обменов валюты на незначительные суммы, чтобы вызвать у потерпевшего доверие.

В Киеве будут судить мошенников, обманувших мужчину. Он неудачно обменял валюту и потерял почти 1 миллион гривень.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, мошенники тщательно готовились к совершению преступления. Они совершили несколько реальных обменов валюты на небольшие суммы, чтобы вызвать у потерпевшего доверие. После этого они договорились с потерпевшим о обмене крупной суммы, назначив встречу рядом с офисным зданием, что имеет два выхода.

"Во время встречи потерпевший в салоне автомобиля передал злоумышленнику 900 тыс. грн и получил 25,7 тыс. долл. настоящими купюрами, которые положил между сиденьями. Воспользовавшись подходящим моментом, аферист незаметно заменил настоящие американские доллары на фальшивые. После этого злоумышленник вместе с деньгами вошел в здание, чтобы якобы перечислить средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение через запасной выход", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, злоумышленника и его сообщника удалось задержать недалеко от места происшествия. Мужчин будут судить по факту мошеннического завладения средствами гражданина под видом обмена валюты (ч. 4 ст. 190 УК Украины). За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошенничество в Украине

Во время полномасштабной войны мошенники придумают новые и циничные схемы для обворовывания украинцев. Так, на Ивано-Франковщине "волонтер" присвоил 1,7 миллиона гривень, которые собирал для ВСУ. Злоумышленник собирал пожертвования на личные банковские счета для якобы приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов.

А в Одессе 19-летний парень продал через интернет товары, которых не существует. Он создал на одном из популярных вебресурсов множество объявлений по продаже разнообразных товаров и курьерских услуг.

Кроме этого, недавно стало известно, что в Одессе мужчина цинично воспользовался отсутствием света и придумал схему для ограблений. Злоумышленник выманивал у людей смартфоны и жаловался на блэкаут.

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