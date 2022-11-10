Иностранный блогер работал на запрещенный российский телеканал "Russia today" и навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза.

В Черниговской и Днепропетровской областях разоблачили четырех вражеских интернет-агитаторов, которые распространяли фейки и российскую пропаганду. Среди них был журналист российского запрещенного телеканала "Russia today".

Как сообщила Служба безопасности Украины, задержанный иностранный блогер навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого он использовал собственные каналы на YouTube и Telegram. Общая аудитория каналов пропагандиста составляла более 500 тысяч подписчиков.

"В своих заметках и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов", - сообщили в СБУ.

Видео дня

Кроме этого, пропагандист распространял дезинформацию о ситуации на фронте и призвал страны ЕС не помогать Украине.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, который готовил пропагандистские материалы для российского "RT". Впоследствии он прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задания" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине", - добавили в СБУ.

Пропагандист привлек к своей преступной деятельности женщину - его сожительницу. Она монтировала видео с фейковыми новостями. Им обоим уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

А на Днепропетровщине разоблачили вражеских пропагандистов, которые дискредитировали власть. Жительница Покрова распространяла в социальных сетях призывы в поддержку рашистов. За это она надеялась получить "вознаграждение". Женщина хотела, чтобы оккупанты захватили Днепропетровскую область, а ей выдали российский паспорт. Второй предатель - житель Новомосковска. Мужчина также хотел, чтобы рашисты захватили власть в регионе.

Предатели в Украине

Как уже сообщал УНИАН, на Киевщине фермер-коллаборант кормил оккупантов и передавал им технику. После бегства оккупантов коллаборант остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия.

Кроме этого, в Николаеве задержали предателя, который корректировал удары по городу. Злоумышленником оказался местный житель, его взяли под стражу.

Также недавно стало известно, что в Одессе заочно осудили двух мужчин, которые готовили теракты. Для этого один из них даже успел сделать бомбу.

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