Покупательница чудом не порезалась, а вот ее подруге повезло меньше - она проглотила кусочек металла.

В Днепре покупка энергетического сладкого батончика едва не закончилась трагедией. Покупательница нашла в нем обломки, которыми едва не порезалась. Подруге женщины не повезло, она случайно проглотила кусочек острого лезвия.

Своей опасной находкой возмущенная покупательница поделилась в одном из местных Telegram-каналов.

"Хотела бы поделиться печальным событием, которое требует огласки. Сегодня я купила несколько батончиков Eat me. Когда один из них начали есть, то попались несколько осколков, один из которых достаточно большой и острый. К сожалению, один из осколков моя подруга проглотила из-за чего в последствии оказалась в больнице. Производитель отказывается признавать свою причастность и приносить извинения", - рассказала жительница Днепра.

Видео дня

Она показала острые обломки, которые ей попались в сладостях, на фото и видео. Также покупательница продемонстрировала чек, в котором указано, где именно и когда она купила энергетический батончик.

Опасные находки в Украине

До полномасштабного вторжения РВ в Украину жители нашей страны нередко жаловались на неприятные находки. Так, в Харькове школьнице "повезло" найти в тарелке с макаронами гусеницу. А в Одесской области мужчина вместо рыбы выловил в реке минометную мину.

После 24 февраля находки стали еще более опасными. Так, в одном из населенных пунктов Украины дети нашли мину в песочнице, такой опасный "подарок" после себя оставили оккупанты. А недавно в Киевской области женщина нашла гранату в почтовом ящике.

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