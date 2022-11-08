После бегства оккупантов коллаборант остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия.

Сообщено о подозрении фермеру-коллаборанту с Киевщины, который поставлял оккупантам продукты, а также забирал у крестьян хозяйственное оборудование и технику.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в начале полномасштабного вторжения фермер Полесской территориальной громады Вышгородского района одним из первых поддержал захватчиков, которые захватили населенные пункты.

"Чтобы наладить контакт с оккупантами, коллаборант поставлял им оптовые партии продовольственных товаров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовой автомобиль. В случае отказа отдать грузовик, угрожал потерпевшему "заявить" на него в местную оккупационную администрацию", - сказано в сообщении.

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В СБУ отмечают, что "прикрываясь своими связями с агрессором, он принудительно забирал у крестьян аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам.

В сообщении сказано, что после побега рашистов злоумышленник остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Военные преступления РФ в Украине: детали

По состоянию на 5 ноября, по данным Министерства внутренних дел Украины, с 24 февраля следователи Национальной полиции Украины начали 41 тыс. 950 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками.

Отмечается, что 30 тыс. 890 производств начато по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны); 8 тыс. 995 – по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); 1 тыс. 892 – за ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Также есть производство за государственную измену (88) и диверсию, прочее (37).

В МВД также сообщили, что по состоянию на 5 ноября на территории деоккупированных районов Сумской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Херсонской областей выявлено 34 места, где российские оккупанты незаконно удерживали и пытали граждан Украины.