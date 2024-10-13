'Ты солдат - иди копай': в Днепре бизнесмен обругал работника ТЦК (видео)

Предприниматель заявил, что не нужно мешать тем, кто "делает добрые дела", намекая на себя.

В Днепре глава компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергей Положай обругал военного, который проверял у него документы. Видео инцидента появилось в сети, а впоследствии и сам бизнесмен подтвердил, что оно правдивое.

На кадрах Положай стоял рядом с работником ТЦК и полицейскими. Он нецензурно оскорблял военного и кричал, что его дело "копать".

"У меня здоровье - два тебя или 10, а ты мне будешь рассказывать, как себя вести, как разговаривать. Еще раз повторяю, я генеральный директор, 2 760 человек работает, а ты солдат - иди копай", - сказал Положай, сопровождая свой монолог нецензурной бранью.

Затем сам Положай в социальных сетях рассказал свою "версию" инцидента. По словам бизнесмена, 12 октября в центре Днепра состоялась "огромная облава". В парке его остановили представители ТЦК и полиции для проверки документов. Он якобы показал военный билет с обновленными данными и повестку, продленную до 1 ноября. Но представители военкомата заявили, что он не имеет брони и подлежит мобилизации. Его попросили проехать в ТЦК для выяснения.

Бизнесмен утверждает, что сотрудники спецподразделения проверили также его документы, "послали" представителей ТЦК и полиции и сопроводили его домой. На одном из видео в сети люди в военной форме кого-то держат на земле. Кто это был - неизвестно. Полиция инцидент пока не прокомментировала.

Впрочем, Положай о своем поведении, похоже, не жалеет. В своей заметке в Instagram бизнесмен повторно оскорбил представителей ТЦК. По его убеждению, уважения заслуживают только военные на передовой, а тем кто "занимается добрыми делами, делая окна" нужно не мешать.

Рейды ТЦК - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером 11 октября в Киеве возле Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники ТЦК с полицией массово проверяли документы у мужчин.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что такие проверки должны проводиться регулярно.

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