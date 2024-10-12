Заместитель командира 3 ОШБр назвал происходящее "справедливой мобилизацией".

В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) отреагировали на последние массовые рейды сотрудников ТЦК и полиции по мероприятиям и различным заведениям в Киеве и других областных центрах.

"Справедливая мобилизация именно так и выглядит – когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики", - написал заместитель командира бригады Максим Жорин, комментируя одно из видео задержания парня сотрудниками ТЦК в столице.

Военный раскритиковал звучащие возмущения соответствующими проверками.

Видео дня

"Не может быть так, что часть страны е***ит третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще возмущается проверками. Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема", - отметил Жорин.

Рейды ТЦК - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером 11 октября в Киеве возле Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники ТЦК с полицией массово проверяли документы у мужчин.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что подобные проверки должны проводиться регулярно.

Вас также могут заинтересовать новости: