Нардеп Потураев не считает угрозой для украинской экономики проверки документов в развлекательных заведениях.

Проверки, подобные тем, что состоялась после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, должны проводиться регулярно.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в Facebook.

"Я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", - отметил депутат.

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Также, по словам Потураева, он не считает угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах:

"Более того - я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать".

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Как писал УНИАН, вчера, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин.

Нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили. Одна из женщин пыталась сесть в автомобиль патрульных, куда посадили ее мужа, и выкрикивала, что "поедет с ним", однако полицейские помешали ей это сделать.

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