Он попросил представителей власти и правоохранительных органов следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия.

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного преступления были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство - у Государственного бюро расследований", - сказал глава государства.

Видео дня

Он попросил представителей власти и правоохранительных органов на местах следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.

"Жизни людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Чернигове на выставке оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. Были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.

В пресс-службе горсовета впоследствии сообщили, что, по предварительной информации, сдетонировал противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов.

В то же время местные СМИ информировали, что выстрелил противотанковый гранатомет, когда мальчик, который пришел на выставку, взял его в руки.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

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