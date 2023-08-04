Начальник управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Иван Коробка арестован на два месяца.

Суд назначил меру пресечения начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке, который является одним из подозреваемых по делу о гибели руководства Министерства внутренних дел во время падения вертолета в Броварах в январе.

Как подтвердил УНИАН источник в правоохранительных органах, он взят под стражу на два месяца. Сам глава управления в комментарии журналистам заявил, что не согласен с избранной судьей мерой пресечения. По его словам, во время организации полета он действовал "в соответствии с руководящими документами".

Экипаж имел разрешения на выполнение полетов в сложных метеорологических условиях и был допущен к перевозке руководящего состава, а его профессиональный уровень отвечал "поставленным задачам".

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Коробка уточнил, что погода в день трагедии была "летная" и полет при таких условиях можно было выполнять.

Падение вертолета в Броварах

Как сообщал УНИАН, вертолет ГСЧС упал в Броварах 18 января недалеко от здания детского сада, там начался пожар.

Впоследствии стало известно, что на борту вертолета находилось руководство МВД. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок, в том числе министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей.

В начале августа пятерым должностным лицам ГСЧС сообщили о подозрении. В частности, сотрудникам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб.

Кроме того, начальнику Службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

По мнению следствия, чиновники допустили "откровенные нарушения" правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, что привело к гибели людей. По данным правоохранителей, вертолет якобы не имел разрешительных документов на выполнение таких видов полетов, а его экипаж - соответствующих разрешений на полеты в таких погодных условиях.

Отмечается, что из-за плохой погоды полет выполнялся на предельно низкой высоте - даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения.

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