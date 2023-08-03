Должностным лицам ГСЧС инкриминируется нарушение правил безопасности полетов и служебная халатность.

Пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщено о подозрении в связи с гибелью руководства Министерства внутренних дел, в том числе министра Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина, что произошло в январе 2023 года.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

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В частности, должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, начальнику Службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

"По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "черные ящики"", - говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

"Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий", - отмечается в сообщении.

При этом, из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте - даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков.

В сообщении уточняется, что среди подозреваемых - начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и. о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник Службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Авиакатастрофа в Броварах

Как сообщал УНИАН, 18 января в Броварах прогремел взрыв, вблизи здания детского сада начался пожар.

Позже стало известно, что в городе разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На борту которого находились Монастырский, Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей.

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