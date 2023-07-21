Игорь Клименко отметил, что МВД и Нацполиция сделали все, что от них зависело.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, на какой стадии находится расследование дела об авиакатастрофе в Броварах, в которой погиб тогдашний глава МВД Денис Монастырский. Он отметил, что МВД и Нацполиция сделали свою работу

По его словам, Министерство внутренних дел и Национальная полиция собрали все необходимые материалы и передали органам досудебного расследования. Он указал, что причину трагедии должны назвать представители ГБР, СБУ и Офиса генпрокурора после завершения экспертиз.

"Я хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены. Как только соответствующие правоохранительные органы и Офис генпрокурора будут готовы это сделать, я думаю, они это сделают. Я много знаю. Я не хотел бы сейчас об этом говорить лично. Но я, поверьте, после того как будут озвучены результаты расследования по этой катастрофе, я вам очень много смогу рассказать, что сделало МВД, чтобы таких трагедий больше не произошло", - заявил Клименко в интерью Радио Свободы.

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Трагедия в Броварах - главные новости

18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД - глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

1 февраля исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко сообщил, что результаты экспертиз по делу еще не передали правоохранительным органам, но следователи прорабатывают все возможные версии авиакатастрофы.

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